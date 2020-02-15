Balçova Pati Park açıldı

Pati Park’ın içine 20 kedi evi, su kapları, mama kapları ve can dostların oyun oynayacağı aparatlar bırakıldı. Sadece kedilerin girebileceği küçük girişleri olan etrafı çevrilen Pati Park’ın bakımı belediyenin görevlileri ve gönüllü hayvanseverler tarafından yapılacak. Doğadaki her canlının yaşam hakkına saygılı olduklarını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya “Küçük dostlarımızın hem kontrollerini yapacağız hem de beslenmelerini ve korunmalarını sağlayacağız. Ayrıca tasarladığımız kedi evlerini ilçemizin değişik noktalarına yerleştireceğiz” dedi.