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    28.03.2020 - 00:03 | | İZMİR Milliyet

    Balcova, sporunu evde yapıyor

    Balçova Belediyesi, evde kendini karantinaya alan vatandaşlar için internet üzerinden evde spor hizmeti başlattı.

    Balcova, sporunu evde yapıyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle “Evde Kal” kampanyaları devam ederken, evde kalanların da can sıkıntısı ciddi bir problem oluşturmaya başladı. Evlerinde sıkıntıdan şikayet edenler için en ilginç hizmetlerden birisi ise Balçova Belediyesi tarafından başlatıldı. İlçe sakinlerine hem sağlıklı kalabilecekleri hem de can sıkıntılarını giderecekleri ‘Evde Spor’ hizmeti sunulmaya başlandı. Normal zamanlarda ücretsiz hizmet veren Balçova Belediyesi Spor Okulları, spor derslerini internet üzerinden yayınlamaya başladı. Pas pas sopası, su şişesi veya koltuk yastığı gibi her evde bulunabilecek malzemeleri alarak kamera karşısına geçen spor öğretmenleri, belediyenin web sitesi üzerinden vatandaşlarla buluşuyor.

    ‘Bizi takip etsinler’

    Salgını yenmek için gönüllü karantinanın başarılı olması gerektiğinin altını çizen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Vatandaşlarımızın evde kalması için farklı çalışmalar yapıyoruz. Spor okullarında görevli öğretmenlerimiz de bu projeyi önce kendi sosyal medya hesaplarında başlattı. Balçovalı kadınlarımız çok büyük ilgi gösterince, projeyi büyütmeye karar verdik. Şimdi Balçovalılar, belediyemizin internet sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek hem sağlıklı kalacaklar hem de karantina günlerinde can sıkıntısından kurtulacaklar” dedi. l 

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