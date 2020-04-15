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    HaberlerEge Haberleri Balçova’da aşk başka...
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    15.04.2020 - 07:00 |

    Balçova’da aşk başka...

    Balçova’da yeni bir hayata ve yeni umutlara yelken açmak için karar veren Veyis Akın ile Şermin Sönmez, koronavirüs tedbirleri altında nikah kıydı.

    Balçova’da aşk başka...

    Balçova’da yeni bir hayata ve yeni umutlara yelken açmak için karar veren Veyis Akın ile Şermin Sönmez, koronavirüs tedbirleri altında nikah kıydı. Sadece iki şahidin olduğu törene Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da katıldı. Ailelere canlı yayın yapılan nikah törenini aynı zamanda doğum gününe denk getiren Damat Veyis Akın, “Çok farklı düşünmüştük ama şartlar böyle olmasına neden oldu” dedi. Gelin Şermin Sönmez de, “Tabiat ana bize bir uyarıda bulundu. Bizler hem kendi neslimizi sürdüreceğiz hem de doğadaki tüm canlılara saygılı olacağız” diye konuştu.

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