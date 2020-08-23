Balçova’da bayram var

Balçova Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işçilere yüzde 18 zam yapıldı. Belediye-İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ile sözleşmeyi imzalayan Başkan Fatma Çalkaya, “Kadın belediye başkanı olarak kadına şiddetin arttığı son zamanlarda kadın personelimize pozitif ayrımcılık yaptım. Umarım bu konuda bir farkındalık olur. Emekçi arkadaşlarım hem Balçova Halkı’na layıkıyla hizmet verecek hem de emeğinin karşılığını zamanında alacak” dedi.

Yaşanan ekonomik krize rağmen iyi bir sözleşme imzaladıklarını ifade eden Doğan da, “Biz, belediye yönetimi ile işçi arkadaşlarımız için kurumun verebileceği en yüksek oranlarda bir sözleşmeye imza attık. İzmir genelinde örnek bir sözleşmeye imza attığımız için Başkanımız Fatma Çalkaya ve ekibine arkadaşlarım ve sendikam adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



106 kişinin maaşına zam

Atılan imzaların ardından pasta kesildi ve işçiler ile başkanlar sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekti. 2020-2022 yıllarını kapsayan sendika sözleşmesi ile 106 işçinin ücretlerine yüzde 18 zam yapıldı. İşçiler maaş zammının yanı sıra iki sendika ikramiyesi, dini bayramlarda, yılbaşında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda erzak parası alacak. Sözleşmenin Türkiye’ye örnek olacak en önemli maddesi ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın personele 2 yevmiye ikramiye verilecek. Ayrıca eşine şiddet uygulayan personel olursa bu işçinin sosyal hakları da eşine ödenecek.