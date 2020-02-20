20.02.2020 - 07:00 |
Balçova’da en büyük bütçe sosyal yardıma
Vatandaşın sorunlarını yüz yüze dinlemek için halk günü uygulaması başlatan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, altı ayda bin 500 kişi ile görüştü.
Vatandaşın sorunlarını yüz yüze dinlemek için halk günü uygulaması başlatan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, altı ayda bin 500 kişi ile görüştü. Öncelikli isteklerin iş ve sosyal yardım olduğunu belirten Çalkaya, “Bazen çok küçük bir müdahale ile çözülecek sorunlar resmiyete takılınca gecikiyor. Bunları hemen çözüyoruz. Ama işsizlik ve hayat pahalılığı karşısında çaresiz kalıyoruz. İş için başvuruları elimizden geldiği kadar özel firmalara yönlendiriyoruz. Bu sayede birçok gencimize iş imkanı bulduk. Ama yeterli olmuyor. Sosyal yardımlar ise şu anda en çok bütçe ayırdığımız konuların başında geliyor” dedi.
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