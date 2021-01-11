Balçova’da en düşük ücret 4 bin 300 lira

Toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile Belediye-İş 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında imzalandı. 2 yıl geçerli olacak sözleşmeye göre; daha önce yan ödemelerle eline ayda ortalama 3 bin 300 lira geçen işçi, 5 bin lira, 2 bin 700 lira alan işçi ise 4 bin 300 lira alacak.

Her işçi, çocuğunun durumuna göre yılda bir kez 500, 750 veya 1250 lira eğitim yardımı alacak. Başkan Fatma Çalkaya, “İşçimize bütçemizin el verdiği en yüksek ücreti gününde ödeyeceğiz” dedi.