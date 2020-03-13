13.03.2020 - 07:00 |
Balçova’da kalabalık bölgelere ilaçlama
BALÇOVA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı ilçede bir dizi önlem aldı.
BALÇOVA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı ilçede bir dizi önlem aldı. Vatandaşın yoğun kullandığı bölgeler dezenfekte ediliyor. Öncelikli olarak parklar, camiler, duraklar, okul civarları, belediyeye ait tesislerde yapılan çalışmalar, halkın yoğun olarak bulunduğu diğer bölgelerde de devam edecek.
Geçmişte de rutin olarak ilaçlama çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Fatma Çalkaya, “İlçemizdeki hastane, üniversite ve alışveriş merkezleri nedeniyle günlük nüfus yoğunluğumuz çok fazla, bu nedenle son gelişmelerin ardından önlemleri artırdık” dedi.
Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.