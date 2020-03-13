Balçova’da kalabalık bölgelere ilaçlama

BALÇOVA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı ilçede bir dizi önlem aldı. Vatandaşın yoğun kullandığı bölgeler dezenfekte ediliyor. Öncelikli olarak parklar, camiler, duraklar, okul civarları, belediyeye ait tesislerde yapılan çalışmalar, halkın yoğun olarak bulunduğu diğer bölgelerde de devam edecek.

Geçmişte de rutin olarak ilaçlama çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Fatma Çalkaya, “İlçemizdeki hastane, üniversite ve alışveriş merkezleri nedeniyle günlük nüfus yoğunluğumuz çok fazla, bu nedenle son gelişmelerin ardından önlemleri artırdık” dedi.