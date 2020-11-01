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    HaberlerEge Haberleri Balçova’da kriz masası
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    01.11.2020 - 07:00 |

    Balçova’da kriz masası

    Depremleri yoğun olarak hisseden ilçelerden olan Balçova’da da vatandaşlar koşarak evlerinden ve işyerlerinden çıktı.

    Balçova’da kriz masası

    Depremleri yoğun olarak hisseden ilçelerden olan Balçova’da da vatandaşlar koşarak evlerinden ve işyerlerinden çıktı. Olayın ardından hemen kriz masası kurulan Balçova Belediyesi’nde, ekipler çalışmaya başladı. İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çatlaklar oluşan binaları kontrol etti, diğer ekipler parklarda ve toplanma alanlarındaki vatandaşlara içecek, yiyecek ve maske dağıttı. Balçova Mahalle Afet Gönüllüleri beş ayrı bölgede bulunan afet konteynerlerini açtı. Başkan Fatma Çalkaya, “Acil bir durumda 0 533 071 1881 numaralı WhatsApp hattına ulaşın” dedi.

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