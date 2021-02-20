Balçova’da selin izleri siliniyor

BALÇOVA Belediyesi, selin yaralarını sarmaya devam ediyor. Felaketten zarar gören vatandaşların evlerini ve işyerlerini temizleten belediye, şimdi de tadilatları ve boyaları yaptırmaya başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da, Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP İlçe Başkanı Binnur Akın ve CHP il başkan yardımcılarıyla birlikte mağdur olan vatandaşları ve Sanayi Sitesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karaca, “Afet nedeniyle Menderes’te hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu büyüklükte bir afetin hasarı da çok büyük oluyor. Ama belediyelerimizin canla başla çalışarak halkımıza destek olmalarını çok önemsiyorum. Bir daha böyle bir afet yaşamamak en büyük dileğimiz” dedi.

Başkan Çalkaya da, “Büyükşehir Belediyesi İZSU ekiplerimiz ve belediyemizin ekipleri çalışmalara hiç ara vermeden devam ediyor. Sel yaşandığı günden itibaren ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tadilat ve boya işlerini de kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.