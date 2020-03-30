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    HaberlerEge Haberleri Balçova’da sokak sokak temizlik...
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    30.03.2020 - 00:03 |

    Balçova’da sokak sokak temizlik...

    Balçova’da sokak sokak temizlik...

    Balçova Belediyesi, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla tüm sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, yolları özel solüsyonlu sular ile yıkıyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Fatma Çalkaya, “Mesai arkadaşlarım gece gündüz demeden temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ancak Balçova halkından bir ricamız daha var. Bu olağanüstü günlerde çevre temizliğine çok dikkat etsinler. Gördükleri aksaklıkları bize hemen iletsinler” diye konuştu.

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