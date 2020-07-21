Balçova’daki ilk tesis oldu

Türkiye’nin Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında “güvenli turizm tesisi” olarak belgelendirilen Ramada Encore by Wyndham Izmir Otel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden “Turuncu Çember” sertifikası alan Balçova’daki ilk konaklama tesisi oldu. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, misafirlerine çifte sertifikayla güvence sunan oteli ziyaret etti, yöneticilerini ve çalışanlarını kutladı. Kendisinin de turizmci olduğunu belirten Çalkaya, “Turizm sektörü 54 sektörü besleyen, krizlerde en kırılgan sektörlerden biri. Pandemi sürecinde en çok yara alan sektörün ayakta kalması önemli” diye konuştu.