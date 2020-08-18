18.08.2020 - 07:00 |
Balçova’nın gururu EFEM
Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu’nun Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak düzenlediği Halk Dansları yarışmasında Balçova Belediyesi EFEM Gençlik ve Spor Kulübü ikinci oldu.
25 ülkenin ekiplerinin internet yayını üzerinden sergiledikleri performansları değerlendiren Federasyon, Türkiye’yi temsil eden Balçova Belediyesi EFEM Gençlik ve Spor Kulübü’nü en iyi ikinci ekip olarak seçti.
Ekiplerinin başarısıylıa gurur duyduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Salgın nedeniyle kültürel etkinlikleri yapmamız güçleşti. Ama ekibimizin dünya çapında bir etkinliğe internet üzerinden katılarak Zeybek oynaması ve ikincilik başarısı elde etmesi bizleri çok sevindirdi. Salgının bir an önce bitmesini ve kültür sanat aktivitelerinin bir an önce başlamasını diliyorum” dedi.
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