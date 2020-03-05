Balçova’ya Olgun Gençlik Merkezi...

Balçova Belediyesi ile Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı (SEV) el ele verdi, Olgun Gençlik Merkezi yapmak için protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde Balçova Belediyesi’ne ait Korutürk Mahallesi’ndeki 383 metrekare alana Olgun Gençlik Merkezi yapılacak. İnşaat masrafları SEV Vakfı tarafından karşılanacak merkezden kadınlarda 55 yaş erkeklerde 60 yaş üstü tüm vatandaşlar yararlanabilecek.



Ücretsiz kurslar



Üç katlı inşa edilecek merkezde; el işi atölyeleri, kütüphane, tv odası, yemek odası, revir, balkon ve bahçe terası olacak. Hizmet almak isteyen vatandaşların Balçova’da ikamet ediyor olması yeterli. İzmir’de ilk kez hayata geçirilecek olan merkeze gelen vatandaşlar gitar, bağlama, ritim, yağlı boya resim, karakalem, ahşap boyama, halk oyunları, tiyatro gibi kurslardan da ücretsiz olarak faydalanabilecek.



Balçova Belediyesi’nin insana yönelik sosyal projelerle Türkiye’de örnek olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Merkezimize gelen büyüklerimiz hem boş zamanlarını değerlendirecek hem de yeni bir arkadaş çevresi kazanarak sosyal aktivitelere katılacak. Biz, hayatın her yaşının ayrı bir güzelliğinin olduğunu onlara hissettirmek istiyoruz” dedi.



SEV Vakfı Başkanı Murat Çim de, “Amacımız, bu merkezin yapımına destek vererek Balçovalı vatandaşlarımızın yaşlılıklarında, yaşamlarını yalnızlık duymadan huzurlu bir ortam içinde geçirmelerini sağlamak” ifadesini kullandı.







