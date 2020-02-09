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    HaberlerEge Haberleri BAL’da pazar mesaisi
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    09.02.2020 - 00:00 |

    BAL’da pazar mesaisi

    Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta İzmirspor bugün bir basamak üstünde yer alan 35 puanlı Beşyüzevler’i konuk edecek.

    BAL’da pazar mesaisi

    Balçova Belediyesi Sahası’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Lider Çiğli BLD’nin deplasmanda Çayırova’la karşılaşacağı grupta Atlasspor-Buca, Torbalı-İlimtepe Kullar 1975 maçları oynanacak. 8. Grup’ta namağlup lider Bergama BLD deplasmanda Gönen BLD’yle karşı karşıya gelecek. Gruptaki Yunus Emre BLD-Aliağa Futbol, Salihli BLD-Ayvalıkgücü, Bölmespor-Boldavin BLD, Sökes-Bigadiç Bld, Sandıklı-Manisa Sanayi, Bornova Yeşilova-Aydın Yıldız müsabakaları da aynı saatte başlayacak.

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