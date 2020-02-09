09.02.2020 - 00:00 |
BAL’da pazar mesaisi
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta İzmirspor bugün bir basamak üstünde yer alan 35 puanlı Beşyüzevler’i konuk edecek.
Balçova Belediyesi Sahası’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Lider Çiğli BLD’nin deplasmanda Çayırova’la karşılaşacağı grupta Atlasspor-Buca, Torbalı-İlimtepe Kullar 1975 maçları oynanacak. 8. Grup’ta namağlup lider Bergama BLD deplasmanda Gönen BLD’yle karşı karşıya gelecek. Gruptaki Yunus Emre BLD-Aliağa Futbol, Salihli BLD-Ayvalıkgücü, Bölmespor-Boldavin BLD, Sökes-Bigadiç Bld, Sandıklı-Manisa Sanayi, Bornova Yeşilova-Aydın Yıldız müsabakaları da aynı saatte başlayacak.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.