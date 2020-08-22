Yaklaşık 6 aylık aranın ardından vira bismillah demeye hazırlanan balıkçılar, bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çakan, “Denizlerden çok güzel haberler geliyor. Karadeniz’de palamut ve hamsi gözüküyor. Ege zaten zengin bir mera. Bu sene de balığa doyacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile ava çıkacak arkadaşlara test uygulanmasına yönelik çalışma yapılacak” dedi.



Lüferin tanesi 60 palamut 80 lira!



ÇANAKKALE’DE av sezonu öncesi, balık hali tezgâhlarında bolluk var. Denizlerin prensi olarak bilinen lüferin tanesi 60 lira. Mevsim balığı palamudun tanesi de 80 liradan alıcı bekliyor. Esnaf, lüfer ve palamudun kendisini erken göstermesinin, sezon için umut verici olduğunu belirtiyor.