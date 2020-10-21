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    HaberlerEge Haberleri Balık ihracatçısının havalimanı talebi
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    21.10.2020 - 00:05 |

    Balık ihracatçısının havalimanı talebi

    CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan ve Süleyman Girgin, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MİTSO) ziyaret etti.

    Balık ihracatçısının havalimanı talebi

    Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle Muğla’daki meslek odalarını ziyaret ettiklerini belirten vekiller, ülke ve bölge ekonomisinin durumunu bir rapor halinde sunacaklarını belirtti.

    Gerileme olmadı

    Ekonomide son durumun değerlendirildiği toplantıda pandeminin Milas’ı da etkilediğini belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Zorlu dünemde balık ihracatında bir gerileme olmadı. Milas’tan daha çok balık ihraç edebilmek için Milas Bodrum Havalimanı’ndan doğrudan ihracat yapılması gerekiyor” dedi.
    Özer konuklarına, üzerinde Hekatomnos lahitinin görüntüsünün olduğu bir anı tabağı armağan etti.

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