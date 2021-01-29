Balık ihracatına Ege damgası

Egeli su ürünleri ihracatçıları, Türkiye’nin 2020 yılında yaptığı 1 milyar 53 milyon dolarlık ihracata 741 milyon dolarlık katkıyla sektöre damga vurdu. Türkiye’nin 2020 yılında ihraç ettiği her 4 balıktan, 3’ünü ihraç etmeyi başaran Egeli balıkçılar, 2023 yılı için 1 milyar dolar su ürünleri ihracat hedefi koydu. Sektörün başarısında Egeli balıkçıların katkısının çok büyük olduğunu dile getiren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “2020 yılında Ege Bölgesi’nde 164 firmanın su ürünleri ihracatına katkı koydu. Su ürünleri ihracatında ilk 10 firmamızın 8 tanesi Egeli ihracatçı firmalarımız oldu” diye konuştu.

İlk üç firma

Öte yandan Ege İhracatçı Birlikleri’nin İhracatın Yıldızları listesinde, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin ilk üç sırasında; KLC, Gümüşdoğa ve Agromey firmaları yer aldı.