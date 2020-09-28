‘Balık, Milas’tan  gönderilmeli’

MİTSO’nun, balık ihracatının Milas-Bodrum Havalimanı’ndan yapılmasına ilişkin mücadelesinde olumlu adımlar atıldı.

Yılda 120 bin ton dolayında kültür balığı ihracatının yapıldığı Milas’taki firmaların, İzmir ve İstanbul yerine tesislerine 5 kilometre mesafedeki Milas-Bodrum Havalimanı’ndan ihracat yapabilmek için gerçekleştirdikleri girişimler sonuç vermeye başladı.

Balık ihracatçısı firmalara maliyet artışı getirmesinin yanı sıra balığın raf ömrünü de kısaltan bu uygulama için MİTSO ilk kez 2012 yılında girişim başlatmış, 2013’de ise sorunu TOBB’a ileterek çözümü için girişim başlatılmasını talep etmişti. MİTSO’nun ilk girişimlerinden yıllar sonra nihayet bu konuda ilk adım atıldı. DHMİ Milas- Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü’nden gelen davet üzerine bir fizibilite toplantısı yapıldı. Havalimanı Başmüdürü Mehmet Kaya, “Bölgemizin balıklarının Milas Bodrum Havalimanı üzerinden transit ihracatının yapılabilmesi için her türlü desteği vermek isteriz” dedi. Milas Bodrum Havalimanı THY Müdürü Cengiz Tuncel de, “Milas’tan 2.5 saatte 100 ton balığı Dubai’ye götürebiliriz” dedi.

Depolama alanı

MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Firmalarımız Milas’tan 3 kıtada 29 ülkeye yılda yaklaşık 120 bin ton balık ihraç ediyorlar. Ancak ihracatta gereksiz yere zaman kaybı ve para harcıyorlar. Mutlaka bir gümrükleme alanı ve içinde XR cihazı olan geçici depolama alman yapmak zorundayız. Bunun için de DHMİ’den buna uygun bir alanı kiralamamız gerekiyor. MİTSO olarak kiralama girişimini başlatırız. Fakat gümrükleme alanın ve deponun yapımını firmalar olarak ortaklaşa sizin üstlenmeniz gerekir” dedi. Firma temsilcileri de “Tesisleri yapabiliriz” diye konuştu.