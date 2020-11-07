Balık pazarı dolup taşıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’in hayata geçirdiği projeler meyvesini vermeye devam ediyor. Yenileme çalışmaları Kuşadası Belediyesi’nce temmuz ayında tamamlanan balık pazarı, deniz ürünlerine sağlıklı ve ucuz yoldan ulaşmak isteyenlerin tercihinde ilk sırada yer alıyor. Kuşadası Körfezi’nde avlanan onlarca çeşit balığın her gün tezgahları süslediği pazara, Kuşadalıların yanı sıra kenti ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor.

Değişen çehresi ve ürün çeşitliliği ile sağlıklı ve ucuz balık almak isteyen Kuşadalıların birinci tercihi olan balık haline olan ilgi esnafın da yüzünü güldürüyor. Satışlardan oldukça memnun olduklarını belirten balıkçı esnafı Soner Özyağcı, “Balık halimiz önceden eski ve köhne bir görünüme sahipti.

Proje ile daha modern ve estetik bir hale geldi. Bu da satışlarımızın artmasını sağladı” diye konuştu. Başkan Ömer Günel de, “Kuşadası’nın tüm ekonomik değerlerini yeniden güçlendirip, ilçemizi kalkındırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.