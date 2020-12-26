‘Balık pazarımız modernleşecek’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, balık pazarı esnafı ile bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Tibet Özer, Emre Fazlılar ve Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Susam’ın da eşlik ettiği toplantıda Başkan Günel, “Balık pazarımızı daha modern bir görünüme kavuşturmak arzusu içerisindeyiz. Ancak bunun için esnafın bizimle iş birliği içerisinde olmasına ihtiyacımız var. Yılbaşından sonra sizlerle bir toplantı daha yapıp, balık pazarında gerçekleştireceğimiz projeye son şeklini vereceğiz. Esnafımızın daima yanındayız” diye ifade etti.