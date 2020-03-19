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    HaberlerEge Haberleri Balık, yumurta beyaz et kalkanı
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    19.03.2020 - 07:00 |

    Balık, yumurta beyaz et kalkanı

    Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, beslenmeyle ilgili uzmanların koronavirüse karşı tüketilmesi gereken gıdalar olarak balık, yumurta ve beyaz et tüketmeyi tavsiye ettiğine dikkati çekti.

    Balık, yumurta beyaz et kalkanı

    Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, beslenmeyle ilgili uzmanların koronavirüse karşı tüketilmesi gereken gıdalar olarak balık, yumurta ve beyaz et tüketmeyi tavsiye ettiğine dikkati çekti. Kızıltan, “Vatandaşlarımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. En ekonomik şekilde halkımıza balık, yumurta ve beyaz et sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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