BİST1.473-1.66EURO8.89-0.14USD7.32-0.16ALTIN434.580.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Balıkçı barınağı sayısı artacak
    ABONE OL
    30.01.2021 - 07:00 |

    Balıkçı barınağı sayısı artacak

    Önceki gün Ayvalık’ta hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan lodos, Aliçetinkaya Mahallesi sahil şeridindeki küçük balıkçı teknelerinden bazılarının parçalanmasına ve batmasına neden oldu.

    Balıkçı barınağı sayısı artacak

    Önceki gün Ayvalık’ta hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan lodos, Aliçetinkaya Mahallesi sahil şeridindeki küçük balıkçı teknelerinden bazılarının parçalanmasına ve batmasına neden oldu. Barınaklarının bulunmaması nedeniyle mağdur olan amatör balıkçıları ziyaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık’ın birden fazla balıkçı barınağına ihtiyacı var. Yeni imar planlarında balıkçı barınağı sayısını arttırmak istiyoruz. Bu yönde belediye olarak gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz. Belediyemizin hazırladığı bir balıkçı barınağı projemiz mevcut. Büyükşehir’den gelen heyetlere anlatıyor ve Ankara’ya gittiğimizde ilgili bakanlıklarda bu konuda gerekli görüşmeleri yapıyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dehşeti anlattı! 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti

    Dehşeti anlattı! 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Kan donduran detay! Son mesajı attı, fotoğraf bile paylaştı...

    Kan donduran detay! Son mesajı attı, fotoğraf bile paylaştı...

    Sıradaki Haber