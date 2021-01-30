Balıkçı barınağı sayısı artacak

Önceki gün Ayvalık’ta hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan lodos, Aliçetinkaya Mahallesi sahil şeridindeki küçük balıkçı teknelerinden bazılarının parçalanmasına ve batmasına neden oldu. Barınaklarının bulunmaması nedeniyle mağdur olan amatör balıkçıları ziyaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık’ın birden fazla balıkçı barınağına ihtiyacı var. Yeni imar planlarında balıkçı barınağı sayısını arttırmak istiyoruz. Bu yönde belediye olarak gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz. Belediyemizin hazırladığı bir balıkçı barınağı projemiz mevcut. Büyükşehir’den gelen heyetlere anlatıyor ve Ankara’ya gittiğimizde ilgili bakanlıklarda bu konuda gerekli görüşmeleri yapıyoruz” dedi.