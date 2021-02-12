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    12.02.2021 - 07:00 |

    Balıkçı esnafına malzeme desteği

    Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafa desteğini sürdürüyor.

    Balıkçı esnafına malzeme desteği

    Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafa desteğini sürdürüyor. 2021 yılının ilk toplantısında belediye kiracısı olan 175 esnafın kira borcunu 5 ay sonraya erteleyen ve gecikme faizlerini silme kararı alan Belediye Meclisi, balıkçı esnafına da malzeme desteğinde bulunma kararı aldı.
    Kovid-19 nedeniyle ekonomik olarak güçlük çeken balıkçı esnafının talebini değerlendiren Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu doğrultusunda alınan karara göre, balıkçı esnafına kişi başı 4 takım barbun ağı, 3 takım voli ağı ve 6 takım paragot desteğinde bulunulacak.
    Kuşadası’nda geçimini uzun süredir balıkçılıktan sağladığını belirten İbrahim Evran, “Başkan Ömer Günel, bir ilki gerçekleştirdi” dedi. Hakan Koyuncu da “Balıkçı teknelerinin güvenliği için önem taşıyan mapalar, geçen aylarda Başkan Günel’in sayesinde yenilendi. Şimdi de bize malzeme desteğinde bulunacak” diye konuştu.

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