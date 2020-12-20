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    HaberlerEge Haberleri Balıkçı esnafının tezgâhları hazır
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    20.12.2020 - 00:01 |

    Balıkçı esnafının tezgâhları hazır

    Balıkçı esnafı, koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

    Balıkçı esnafının tezgâhları hazır

    İzmir ve Çanakkale’deki balıkçılar, tezgahlarını hazırladı. Esnaf, bugün 10.00-17.00 saatleri arasında tezgahlarını açacak. İzmir Havra Sokağı balıkçı esnafından İzzettin Yedikardeş, “Vatandaşlar, cuma gününden balık alışverişlerini yapıyor. Ancak hafta sonu kısıtlamasında açık olmamız, cuma günkü yoğunluğu da azalttı” dedi. Hakan Kalkan da, “Balıklarımızı bollaştırdık, çeşitlerimizi genişlettik” diye konuştu. Karara sevindiğini kaydeden Tuğba Çakanşimşek de, “En azından aldığımız balığı, hiç buzdolabına koymadan taze bir şekilde tüketebileceğiz” ifadesini kullandı.

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