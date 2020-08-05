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    HaberlerEge Haberleri Balıkçı ve manavlar için yeni düzenleme
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    05.08.2020 - 07:00 |

    Balıkçı ve manavlar için yeni düzenleme

    Karşıyaka Belediyesi, balıkçılar ve manavlar için yeni düzenleme kararı aldı.

    Balıkçı ve manavlar için yeni düzenleme

    Karşıyaka Belediyesi, balıkçılar ve manavlar için yeni düzenleme kararı aldı. Manav ve balık satışyerleri için en az 50 metrekare bağımsız bölüm sınırı şartı getirilecek. Ön bahçesinin olması koşul olarak kabul edilecek, bahçenin işyeri tarafından kullanımı kat maliklerinin oybirliği kararıyla alınacak. Ürünlerin yer aldığı veya saklandığı depoya ait bilgiler kontrol edilerek ruhsat verilecek.

    Ankara'da minibüs devrildiAnkara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
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