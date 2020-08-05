Balıkçı ve manavlar için yeni düzenleme

Karşıyaka Belediyesi, balıkçılar ve manavlar için yeni düzenleme kararı aldı. Manav ve balık satışyerleri için en az 50 metrekare bağımsız bölüm sınırı şartı getirilecek. Ön bahçesinin olması koşul olarak kabul edilecek, bahçenin işyeri tarafından kullanımı kat maliklerinin oybirliği kararıyla alınacak. Ürünlerin yer aldığı veya saklandığı depoya ait bilgiler kontrol edilerek ruhsat verilecek.