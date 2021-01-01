BİST1.477-0.22EURO9.100.28USD7.440.14ALTIN453.470.89
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Balıkçılara ağ dağıttı
    ABONE OL
    01.01.2021 - 00:08 |

    Balıkçılara ağ dağıttı

    Balıkçılara ağ dağıttı

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile buluştu. Başkanlık makamında yapılan toplantıya Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş da katıldı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Vali Köşger’e Seferihisar’da gerçekleştirilmesi planlanan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi verdikten sonra program tsunami felaketi yaşayan Sığacık mahallesinde devam etti.

    Sığacık’ta devam eden programda Vali Köşger Sığacıklı esnaf ve vatandaşlarla da görüştü, deprem ve tsunami sonrası zarar gören işletmelerde de incelemelerde bulunan Köşger Başkan Yetişkin’den bilgi aldı.

    Vali Köşger, Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi’nde su ürünleri ve av malzemeleri zarar gören balıkçılara da 367 posta ağ dağıtımı gerçekleştirdi, ”30 Ekim tarihinde yaşanan felaketin son etkilerini ortadan kaldırmak için bir araya geldik. Tsunami hadisesinde ağlarıni kaybeden 367 balıkçımıza ağ dağıttık. Burada, 400’ün üzerinde vatandaşımızın zararları giderildi” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Yeni Yılın İlk Günü için Yeni Yıl Mesajları: İşte en güzel, farklı, anlamlı yılbaşı mesajları... İş arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz yeni yıl mesajlar seçenekleri

    Yeni Yılın İlk Günü için Yeni Yıl Mesajları: İşte en güzel, farklı, anlamlı yılbaşı mesajları... İş arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz yeni yıl mesajlar seçenekleri

    Sıradaki Haber