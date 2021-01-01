Balıkçılara ağ dağıttı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile buluştu. Başkanlık makamında yapılan toplantıya Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş da katıldı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Vali Köşger’e Seferihisar’da gerçekleştirilmesi planlanan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi verdikten sonra program tsunami felaketi yaşayan Sığacık mahallesinde devam etti.

Sığacık’ta devam eden programda Vali Köşger Sığacıklı esnaf ve vatandaşlarla da görüştü, deprem ve tsunami sonrası zarar gören işletmelerde de incelemelerde bulunan Köşger Başkan Yetişkin’den bilgi aldı.

Vali Köşger, Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi’nde su ürünleri ve av malzemeleri zarar gören balıkçılara da 367 posta ağ dağıtımı gerçekleştirdi, ”30 Ekim tarihinde yaşanan felaketin son etkilerini ortadan kaldırmak için bir araya geldik. Tsunami hadisesinde ağlarıni kaybeden 367 balıkçımıza ağ dağıttık. Burada, 400’ün üzerinde vatandaşımızın zararları giderildi” dedi.