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    HaberlerEge Haberleri Balıkçılar’a sanatçı dokunuşu
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    26.07.2020 - 00:04 |

    Balıkçılar’a sanatçı dokunuşu

    Balıkçılar’a sanatçı dokunuşu

    Kuşadası Belediyesi, kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Kentin giriş noktalarına yerleştirilen, tasarımını seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın yaptığı karşılama yazısı, Tarihi Kervansaray’ın dört cephesinin de özel led sistemlerle aydınlatılmasının ardından Balıkçılar Meydanı yenilendi. Meydana, sanatçı Cem Sağbil’in bronzdan yaptığı 2 metre 30 santim uzunluğundaki ‘Balıklı Adam Heykeli’ ile balık kasaları ve kedilerin tasvir edildiği bir heykel dikildi. Vatandaşlar da meydandaki çalışmalara tam not verdi. Emekli olduktan sonra Kuşadası’na yerleştiğini belirten Ahmet Erdem, “Bu meydan eskiden ortasında sadece havuzu olan köhne bir yerdi. Şimdi cıvıl cıvıl oldu” dedi. Restoran Müdürü Özkan Beyazıt da, ekonomik darboğazdan meydanda düzenlenen konserler sayesinde çıktığını söyledi.

    Başkan Ömer Günel ise, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası’nı yaptıkları çalışmalarla daha modern bir görünüme kavuşturmayı amaçladıklarını ifade eti.

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