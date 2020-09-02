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    HaberlerEge Haberleri Balıkçılarla denize açıldı
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    02.09.2020 - 07:00 |

    Balıkçılarla denize açıldı

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, balık av sezonunun açılışına katıldı. Balıkçılarla denize açıldı, ağ attı, bolluk ve bereket diledi. Avlanmaya çıkan teknelere gecenin ilerleyen saatlerinde meclis üyeleri Ali Jale, Merih Arslan ve Serdar Tuç ile birlikte eşlik eden Ergin tüm teknelere,“Vira Bismillah” dedi.

    Balıkçılarla denize açıldı

    c Balıkçılarla denize açıldı, ağ attı, bolluk ve bereket diledi. Avlanmaya çıkan teknelere gecenin ilerleyen saatlerinde meclis üyeleri Ali Jale, Merih Arslan ve Serdar Tuç ile birlikte eşlik eden Ergin tüm teknelere, “Vira Bismillah” dedi.

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