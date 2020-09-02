c Balıkçılarla denize açıldı, ağ attı, bolluk ve bereket diledi. Avlanmaya çıkan teknelere gecenin ilerleyen saatlerinde meclis üyeleri Ali Jale, Merih Arslan ve Serdar Tuç ile birlikte eşlik eden Ergin tüm teknelere, “Vira Bismillah” dedi.