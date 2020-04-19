19.04.2020 - 00:03 |
Balıkçı’ya buruk anma
Halikarnas Balıkçısı gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı, 130. doğum gününde Bodrum’da anıldı. Her yıl öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen anma töreni, bu yıl virüs salgını tedbirleri kapsamında az bir katılımla gerçekleşti. Balıkçı’nın mezarına çelenk konulduktan sonra dualar okundu. Törene katılan Başkan Ahmet Aras, hayatının önemli bir bölümünü Bodrum’da geçiren Halikarnas Balıkçısı’nın kentin kültürüne ve tarihine değer kattığını söyledi.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.