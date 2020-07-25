Balıkesir Büyükşehir Havran’da çalışıyor...

Caddede süren çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehirdeki asfalt çalışmalarının plan ve program dahilinde artarak devam ettiğini kaydetti. Başkan Yılmaz, ardından ilçedeki hayvan pazarını ziyaret etti, hayvan sahipleri ve alıcılarla sohbet etti. Başkan Yılmaz ayrıca, asfalt serimi tamamlanan Küllük Sanayi Sitesi’ndeki esnafla da bir araya geldi.