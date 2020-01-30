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    HaberlerEge Haberleri Balıkesir, EMITT’te dünyaya tanıtılıyor
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    30.01.2020 - 00:02 |

    Balıkesir, EMITT’te dünyaya tanıtılıyor

    Balıkesir, EMITT’te dünyaya tanıtılıyor

    Balıkesir’in turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz ve Avrasya’nın en büyük turizm fuarlarından EMITT 2020’de yerini aldı. Bugün kapılarını açan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT), Büyükşehir koordinatörlüğünde kamu ve özel sektörden kurumların katılımıyla kentin doğal, kültürel ve yöresel zenginlikleri, 3 nolu holde B214 numaralı stantta tanıtılacak.

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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