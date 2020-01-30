Balıkesir, EMITT’te dünyaya tanıtılıyor

Balıkesir’in turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz ve Avrasya’nın en büyük turizm fuarlarından EMITT 2020’de yerini aldı. Bugün kapılarını açan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT), Büyükşehir koordinatörlüğünde kamu ve özel sektörden kurumların katılımıyla kentin doğal, kültürel ve yöresel zenginlikleri, 3 nolu holde B214 numaralı stantta tanıtılacak.