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    10.06.2020 - 07:00 | | Mahmut Acaröz

    Balıkesir Gar Yolu hizmette

    Büyükşehir Belediyesi, Değirmen Boğazı’ndan Şehir Hastanesi’ne kadar devam edecek bir bisiklet yolunun ana güzergâhı olan Gar Yolu’nu açtı

    Balıkesir Gar Yolu hizmette

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gar Yolu’ndaki çalışmaları tamamladı. Kurumlar arası işbirliğiyle maliyeti düşük bir şekilde belediye imkânlarıyla gerçekleştirilen proje kapsamında; 10 bin 790 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen yol projesinde, 6 bin 99 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Cengiz Topel Caddesi ile Gümüşçeşme Mahallesi’ndeki Mustafa Tepmeci Meydanı’nı birbirine bağlayan Devlet Demir Yolları’nın hemen arkasında bulunan ve yaklaşık olarak 800 metrelik alanda, 20 metre genişliğinde çift geliş gidişli yolun açılışı yapıldı.
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin dört bir yanını tren yolları, tüpgeçitler, köprüler, asfaltlarla donattığını belirten Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, şunları söyledi:
    Test sürüşü yapıldı
    “Buradaki bisiklet yolu, Değirmen Boğazı’na bu taraftan da pamuklu dokuma ve Şehir Hastanesi’ne kadar devam edecek bir bisiklet yolunun ana güzergâhı. Bu alanda bulunan daha önceden lokomotif ve depolama amaçlı kullanılan binalarda kültür, sanat ve diğer etkinlikler için kullanılacak merkezlere dönüştürülecek. Acele etmiyoruz çünkü projelerimizi sunduk, bakanlıklarımızdan tüm maliyetini karşılayacak hibeleri almak için bekliyoruz.”
    Açılışın ardından il protokolü, yolda test sürüşü yaptı.

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