Balıkesir kazanacak
Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir OSB arasında ‘Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü’ imzalandı.
Protokolle, mesleki eğitimin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kalitenin artırılması hedeflerine katkı için mesleki ve teknik eğitim paydaşları arasında farkındalık yaratılması amaçlanıyor.
Vali Yazıcı: Ben güveniyorum
Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde mesleki eğitim ile istihdam bağlantısının güçlendirilmesi amacıyla BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi kuruldu.
Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürü Mesut Eray, merkezi Nisan ayının ikinci haftasında açmayı planladıklarını söyledi. Vali Ersin Yazıcı, “Ben öğrencilerimize, öğretmenlerimize güveniyorum. Bu şehrin geleceği için öncelikle meslek liselerinin doğru hazırlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu şehrin sanayisi, 5-10 yıl içinde bugünün en az 2-3 katına çıkacak” dedi. l MAHMUT ACARÖZ