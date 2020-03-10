Balıkesir kazanacak

Protokolle, mesleki eğitimin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kalitenin artırılması hedeflerine katkı için mesleki ve teknik eğitim paydaşları arasında farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Vali Yazıcı: Ben güveniyorum

Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde mesleki eğitim ile istihdam bağlantısının güçlendirilmesi amacıyla BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi kuruldu.

Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürü Mesut Eray, merkezi Nisan ayının ikinci haftasında açmayı planladıklarını söyledi. Vali Ersin Yazıcı, “Ben öğrencilerimize, öğretmenlerimize güveniyorum. Bu şehrin geleceği için öncelikle meslek liselerinin doğru hazırlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu şehrin sanayisi, 5-10 yıl içinde bugünün en az 2-3 katına çıkacak” dedi. l MAHMUT ACARÖZ