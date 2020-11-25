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    HaberlerEge Haberleri Balıkesir, kent tarihini koruyor
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    25.11.2020 - 00:02 |

    Balıkesir, kent tarihini koruyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara, Edremit, Karesi ve Havran ilçelerinde bulunan tarihi yapılarda ve kent merkezindeki tarihi çeşmelerde restorasyon çalışmalarına başladı.

    Balıkesir, kent tarihini koruyor

    Büyükşehir, 1905 yılında Marmara’da Rum Kız Okulu olarak inşa edilen binayı kent müzesine dönüştürecek.

    Yedi çeşmede bakım

    Edremit Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında 35 yapıda restorana başlayacak.

    Karesi’de mülkiyeti Büyükşehir’e ait olan yaklaşık 150 yıllık Ekinel Evi’nde de restorasyon çalışmalarını yürüten ekipler, Havran Belediyesi işbirliğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 14 Nisan 1934’te Havran’a geldiğinde kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı’nın, yenileme işlemlerini de sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ayrıca, Büyükşehir’in projelendirdiği 7 çeşmenin rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

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