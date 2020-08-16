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    HaberlerEge Haberleri Balıkesir kuzusunda kaliteli üretim atağı
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    16.08.2020 - 00:03 |

    Balıkesir kuzusunda kaliteli üretim atağı

    Coğrafi işaret ile koruma altına alınan “Balıkesir Kuzu Eti” üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; Kepsut ve İvrindi ilçe belediyeleri işbirliğind, Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezi kuruyor.

    Balıkesir kuzusunda kaliteli üretim atağı

    Öncelikli hedef kitlesi; dar gelirli ve küçük aile işletmeleri olacak bu tesislerde, Balıkesir Kuzusu coğrafi işaret kriterlerine uygun damızlıklar yetiştirilerek kırsaldaki üreticilerin damızlık ihtiyacı karşılanacak.

    İlk etapta iki merkez, toplamda 400 damızlık koyun ve koç ile hayata geçecek ve vatandaştan gelen talepler doğrultusunda büyümeye açık şekilde kurulacak. Doğru genotipli hayvanların üretilmesi için ilk adım olacak projenin sonraki aşamasında damızlıklar çiftçilere dağıtılarak çiftçi elinde damızlık merkezleri oluşturulacak.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
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