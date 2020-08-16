Balıkesir kuzusunda kaliteli üretim atağı

Öncelikli hedef kitlesi; dar gelirli ve küçük aile işletmeleri olacak bu tesislerde, Balıkesir Kuzusu coğrafi işaret kriterlerine uygun damızlıklar yetiştirilerek kırsaldaki üreticilerin damızlık ihtiyacı karşılanacak.



İlk etapta iki merkez, toplamda 400 damızlık koyun ve koç ile hayata geçecek ve vatandaştan gelen talepler doğrultusunda büyümeye açık şekilde kurulacak. Doğru genotipli hayvanların üretilmesi için ilk adım olacak projenin sonraki aşamasında damızlıklar çiftçilere dağıtılarak çiftçi elinde damızlık merkezleri oluşturulacak.