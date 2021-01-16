Balıkesir MHP’den Organize’ye ziyaret

MHP Balıkesir İl Başkanlığı Yönetimi, İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel öncülüğünde Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Organize Sanayi Sitesi Müdürü Mesut Eray’ın ev sahipliğindeki ziyarette, bölgenin işleyişi, firmalar, yatırım aşamasındaki projeler ve geleceğe dair paylaşımda bulunuldu. OSB bünyesindeki firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman konusuna vurgu yapıldı. OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için yaşama geçirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (MESTEM) de ziyaret edildi.