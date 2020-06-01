Balıkesir parklarında önlem

BALIKESİR’de, normalleşmeyle birlikte kullanımına açılan park ve bahçelerde, sosyal mesafe için çemberler çizildi. Pandemi sürecinin başından bu yana 20 ilçe belediyesiyle koordineli çalışarak etkin bir mücadele sürdürdüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “3 metre çapında 3 metre aralıklarla çizilen çemberlerle halkın Kovid-19 tedbirlerinin azaltıldığı normalleşme döneminde de sosyal mesafe kurallarını koruması amaçlanıyor. Parkların kapasitesine göre belirlenen çemberler ile yüksek hareketliliğin ve fazla ziyaretçi sayısının önüne geçilmesi hedefleniyor” dedi. Öte yandan, salgın sürecinin başında sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla meydan ve parklardan kaldırılan banklar da dezenfekte edilip yerlerine yerleştirdi.