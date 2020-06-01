BİST105.5200.15EURO7.570.07USD6.80-0.16ALTIN379.600.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Balıkesir parklarında önlem
    ABONE OL
    01.06.2020 - 00:05 |

    Balıkesir parklarında önlem

    Balıkesir parklarında önlem

    BALIKESİR’de, normalleşmeyle birlikte kullanımına açılan park ve bahçelerde, sosyal mesafe için çemberler çizildi. Pandemi sürecinin başından bu yana 20 ilçe belediyesiyle koordineli çalışarak etkin bir mücadele sürdürdüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “3 metre çapında 3 metre aralıklarla çizilen çemberlerle halkın Kovid-19 tedbirlerinin azaltıldığı normalleşme döneminde de sosyal mesafe kurallarını koruması amaçlanıyor. Parkların kapasitesine göre belirlenen çemberler ile yüksek hareketliliğin ve fazla ziyaretçi sayısının önüne geçilmesi hedefleniyor” dedi. Öte yandan, salgın sürecinin başında sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla meydan ve parklardan kaldırılan banklar da dezenfekte edilip yerlerine yerleştirdi.

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Son dakika... 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

    Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

    65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

    65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

    Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Hafta sonu 14 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Hafta sonu 14 terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber