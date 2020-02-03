03.02.2020 - 00:03 |
Balıkesir rüzgârı
24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Balıkesir rüzgârı esti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında ilçe belediye başkanlarıyla ziyaretçileri bizzat Başkan Yüzcel Yılmaz ağırladı. Balıkesir’in her bir köşesinin; doğası, denizi, termal su kaynakları, ovaları, kamp rotaları ve otelleri hakkında tanıtımlar yapıldı. Balıkesir’in yöresel kıyafetlerini taşıyan canlı mankenler de, fuarın ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı katılımcılar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.