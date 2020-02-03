24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Balıkesir rüzgârı esti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında ilçe belediye başkanlarıyla ziyaretçileri bizzat Başkan Yüzcel Yılmaz ağırladı. Balıkesir’in her bir köşesinin; doğası, denizi, termal su kaynakları, ovaları, kamp rotaları ve otelleri hakkında tanıtımlar yapıldı. Balıkesir’in yöresel kıyafetlerini taşıyan canlı mankenler de, fuarın ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı katılımcılar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.