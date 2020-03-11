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    HaberlerEge Haberleri ‘Balıkesir, seçkin destinasyon’
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    11.03.2020 - 00:03 |

    ‘Balıkesir, seçkin destinasyon’

    ‘Balıkesir, seçkin destinasyon’

    Balıkesir; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve teması ‘Sağlık ve Esenlik Turizmi’ olarak belirlenen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesinde ilk 5 şehir arasına girmeyi başardı. Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 6 uzman, şehirde alternatif turizm destinasyonlarını gezerek bilgiler aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bir çok sivil toplum kuruluşunun paydaş olarak yer aldığı Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında heyet; Sındırgı, Edremit, Ayvalık ve Havran’ı ziyaret etti ardından Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile bir araya geldi. Şehrin alternatif turizm destinasyonlarını ziyaret eden heyet ayrıca zeytin ve zeytinyağı ile yöresel ot yemeklerinin de tadına baktı.

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