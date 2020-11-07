Balıkesir tek yürek oldu

BALIKESİR Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan kuru gıda, battaniye ve temel ihtiyaçların bulunduğu yardım kolileri 3 TIR’la İzmir’deki depremzedelere gönderildi. Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, İl Müftüsü Ramazan Topcan ve AFAD görevlileriyle birlikte ekipleri dualarla uğurladı. Balıkesir’den İzmirli vatandaşlara yardım eli uzattıklarını ifade eden Şıldak, şunları söyledi:

“Şimdi de 1704 gıda kolisi, 625 battaniye, 625 kilo toz şeker, 11 bin 100 litre sıvı yağ, bin kolonya, 12 bin su olmak üzere üç TIR’ı İzmir’e gönderdik. Devletimiz milletimizin, milletimiz de her zaman devletimizin yanındadır. Balıkesir, bu vesileyle İzmir’e desteğini ulaştırıyor. Destekte bulunanların yardımlarını Allah kabul etsin ve bir daha da böyle acılar bizlere yaşatmasın.”