18.03.2020 - 00:03 |
Balıkesir teyakkuzda
Koronavirüsten vatandaşlarını korumak adına adeta seferberlik ilan eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve tüm ilçelerinde dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla gece gündüz mesai yapan ekipler, otobüs terminalleri, toplu taşıma merkezi, otobüsler, duraklar, parklar, çocuk oyun grupları, açık alan spor aletleri, banklar ve kamelyaları düzenli dezenfekte ediyor.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.