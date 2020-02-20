Balıkesir’de 6 bin kadına yeni meslek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) özellikle kadınlar başta olmak üzere kentliye istihdam olanağı sağlamaya devam ediyor. Kadın giysileri dikiminden Balıkesir Pullusu’na, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar çok sayıda kursun yer aldığı BALMEK’ten 2019 yılında 5 bin 658 kursiyer eğitim aldı.

Öğretmen Fahriye Kaya, “Çeyiz işlerinde pike takımları, nevresim takımları, dantel geçirme, nakış tarzı işlerimiz var. Birçok insan yetiştirdik, evlerinde dışarıya iş yapıyor” ifadelerini kullandı.