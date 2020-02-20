20.02.2020 - 07:00 |
Balıkesir’de 6 bin kadına yeni meslek
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) özellikle kadınlar başta olmak üzere kentliye istihdam olanağı sağlamaya devam ediyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) özellikle kadınlar başta olmak üzere kentliye istihdam olanağı sağlamaya devam ediyor. Kadın giysileri dikiminden Balıkesir Pullusu’na, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar çok sayıda kursun yer aldığı BALMEK’ten 2019 yılında 5 bin 658 kursiyer eğitim aldı.
Öğretmen Fahriye Kaya, “Çeyiz işlerinde pike takımları, nevresim takımları, dantel geçirme, nakış tarzı işlerimiz var. Birçok insan yetiştirdik, evlerinde dışarıya iş yapıyor” ifadelerini kullandı.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.