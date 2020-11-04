Balıkesir’de beş mezundan vefa

Mali desteği işadamı Rona Yırcalı tarafından karşılanan bina, farklı yapısı ve mimarisiyle kampüsü andıracak. Balıkesirli işadamı merhum Sırrı Yırcalı tarafından 1987’de yaptırılan lise için Mart ayında deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Yırcalı Holding ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı tarafından babasının anısına aynı arsada 32 derslikli yeni okul binasının yapımı için Balıkesir Valiliği’yle 10 Mart’ta protokol imzalandı. Sıralarında oturdukları lise için kolları sıvayan mimar Sinan Balcı, inşaat mühendisi Oğuz Yılmaz, makine mühendisi Ertuğrul Kahraman, elektrik mühendisi Evren Köybaşı ve şantiye şefliğini üstlenen Gürkan Arslan, Rona Yırcalı’nın onayının ardından inşaatta mesaiye başladı. Mimar Sinan Balcı, “Binlerce mezun arkadaşımız ve çok sayıda değerli hocamız vardı. Onların anılarının yaşadığı yeri nasıl bir şekle sokacağımız çok önemliydi. Bu da ciddi bir ağırlık ve yük getirdi” dedi. Binanın, Şubat 2022’de hizmete açılması planlanıyor. l AA