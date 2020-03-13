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    HaberlerEge Haberleri Balıkesir’de karada ve denizde çalışma
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    13.03.2020 - 07:00 | | AA-DHA

    Balıkesir’de karada ve denizde çalışma

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

    Balıkesir’de karada ve denizde çalışma

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Umumi tuvaletler, çocuk oyun alanları, bekleme koltukları, zemin ve x-ray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indiriliyor. Ekipler ayrıca otogar girişlerinde ısı ölçerlerle yolcuların ateşini ölçüyor.

    Midilli sefer iptali

    Ayvalık’ta da Midilli’ye deniz ulaşımı sağlayan iki tur şirketi, adada görülen koronavirüs vakası nedeniyle 25 Mart tarihine kadar gemi seferlerini durdurduklarını açıkladı. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nın hizmet vermeye devam ettiğini, ancak kendi tasarruflarıyla seferleri durdurduklarını belirten işletmeciler, “Ülkemizde herhangi bir sorun yaşanmaması düşüncesiyle bu kararı aldık. Gümrük işletmesinde de termal kameralarla önlem alındı. Burada çalışanlar da eldivenlerle ve maskelerle önlem aldı. Düzenli olarak dezenfekte yapılıyor” ifadelerini kullandı

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