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    HaberlerEge Haberleri Balıkesir’den 52 milyonluk yatırım
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    05.05.2020 - 07:00 |

    Balıkesir’den 52 milyonluk yatırım

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), şehrin dört bir yanında çevre sağlığı ve temizliği konusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

    Balıkesir’den 52 milyonluk yatırım

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), şehrin dört bir yanında çevre sağlığı ve temizliği konusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve Balıkesirlilere temiz su ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren BASKİ, 52 milyon liralık yatırımla Susurluk Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Artıma Tesisi projesini hayata geçiriyor. İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü’yle işbirliği halinde yürütülen proje kapsamında; mevcut kanalizasyon sistemi yenilenip, 40 bin kişi kapasiteli atıksu arıtma tesisi inşa edilecek. Proje kapsamında 40 bin 500 metre kanalizasyon şebeke ve terfi hattı ile bin 800 adet parsel bağlantısı tamamlandı. Atıksuların, arıtma tesisine iletimini sağlayacak 2 paket terfi merkeziyle ve bir betonarme terfi merkezi ile parsel bağlantı çalışmalarının devam ettiği projede, günlük 5 bin 616 metreküp su arıtılacak. 40 bin kişi kapasiteli atık su artıma tesisinde sona gelindi.

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