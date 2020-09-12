Balıkesir’den Mavi Vatan Deklarasyonu

Türkiye’de bir ilke imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nı, Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde teknede gerçekleştirdi. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan meclis toplantısında ayrıca AK Parti, CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti Grup Başkanvekillerinin imzasıyla “Mavi Vatan Deklarasyonu” yayımladı. “Akdeniz’de hak ve menfaatlerimizi, ailelerinden aylarca ayrı kalarak, büyük fedakârlıklarla koruyan Mehmetçiğe Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’den selam olsun” diyen Başkan Yücel Yılmaz, “Türkiye’de milli mücadele Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’den başladı. Biz görevini yapan ve sonra hayatına dönen asker bir milletiz” ifadelerini kullandı.

‘Asla vazgeçmeyiz!’

AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Cankul, CHP Grup Başkanvekili Ali Kemal Deveciler, İyi Parti Grup Başkanvekili Metin Özpınar, Demokrat Parti Grup Başkanvekili Mesut Ergin imzasıyla yayımlanan Mavi Vatan Deklarasyonu’nda, “Türkiye’nin deniz yetki alanlarını kısıtlamaya, gemilerinin önünü kesmeye çalışmak, Türk Milletinin boğazından lokmasını almaya çalışmakla aynı şeydir. Bizim için 780 bin kilometrekare Anadolu toprağı neyse Mavi Vatan da odur. Asla vazgeçmeyiz. Bilinmelidir ki; Balıkesir’in evlatları olarak, deniz yetki alanlarımız olan Mavi Vatandaki hak ve çıkarlarımızı en iyi şekilde korumak ve gelecek nesillere taşımak boynumuzun borcudur” ifadeleri yer aldı.