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    HaberlerEge Haberleri Balıkesir’e 13 yeni arıtma
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    10.08.2020 - 00:03 |

    Balıkesir’e 13 yeni arıtma

    Balıkesir’e 13 yeni arıtma

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Avrupa standartlarındaki arıtma tesislerinin sayısını ve arıtma kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 1 milyon 237 bin kişi kapasiteli 29 atık su arıtma tesisi ile şehre hizmet veren Büyükşehir, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısını 42’ye, kapasitesini ise 1 milyon 888 bin 720’ye çıkaracak.

    Günlük ortalama 220 bin 990 metreküp olan arıtma kapasitesinin 335 bin 883 metreküpe yükseleceğini belirten Başkan Yücel Yımaz, şöyle konuştu:

    Bitkili uygulama

    “İnşası devam eden tesisler arasında yer alan, Türkiye’de ilklerden biri olan 17 bin kişi kapasiteli Kepsut Kısmi Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi “Sabit Film Entegre Aktif Çamur Sistemi” (IFAS) ile atık su, bitkiler aracılığıyla arıtılacak.”

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