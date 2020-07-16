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    HaberlerEge Haberleri Balıkesir’e çok yakıştı
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    16.07.2020 - 00:03 |

    Balıkesir’e çok yakıştı

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Güre sahil şeridi ve Altınkum’da yürüttüğü çalışmalar büyük beğeni topladı.

    Balıkesir’e çok yakıştı

    Yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, modern kent mobilyalarından bitki örtüsüne kadar her şey baştan sona yenilendi. Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “31 mavi bayrağın dalgalandığı sahillerimizi vatandaşlarımızın ve gelen misafirlerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenliyoruz. Balıkesir, eşsiz deniziyle temiz plajlarıyla turistlerin gözdesi haline geldi. Bu sayede geçimini turizm sektöründen kazanan esnaf ve işletmecilerde mağduriyet yaşamayarak sezonu verimli bir şekilde geçirmeye başladı. İlçe belediye başkanlarımızla beraber Balıkesir’i gurur duyulacak bir şehir haline getiriyoruz. Körfezimize gelen misafirlerimiz, yaşam kalitesi yüksek, bütçelerini zorlamadan tatil yapabilecek” dedi.

    Yollar bayrama hazır

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Dursunbey’deki dört farklı noktada yapılan yol çalışmalarını tamamladı. Çamharman ile Aşağı Akçaalan mahallelerinde 7 kilometre sathi asfalt kaplama, Çınar-Sağırlar-Kılca mahalleleri arasında 7 kilometre sathi asfalt kaplama, Dursunbey Şantiye önünde 1 buçuk kilometre sıcak asfalt ve Yatılı Bölge Ortaokulu ile Suçıktı Kavşağı’na kadar olan yolda da yaklaşık 800 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

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