14.02.2020 - 00:01 |
Balıkesir’e Sıfır Atık Belgesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında tüm sorumluluklarını yerine getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen projeye tam destek veren Balıkesir Büyükşehir, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Atık sorununun önüne geçmeyi, israfı önlemeyi, geri dönüşüm bilinci oluşturmayı ve doğal kaynakların verimli şekilde kullanılmasını amaçladıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına alarak gelecek nesillere temiz bir Balıkesir bırakmak için atıkların yönetimini sağlayacağız” dedi.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.