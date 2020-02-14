Balıkesir’e Sıfır Atık Belgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen projeye tam destek veren Balıkesir Büyükşehir, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Atık sorununun önüne geçmeyi, israfı önlemeyi, geri dönüşüm bilinci oluşturmayı ve doğal kaynakların verimli şekilde kullanılmasını amaçladıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına alarak gelecek nesillere temiz bir Balıkesir bırakmak için atıkların yönetimini sağlayacağız” dedi.