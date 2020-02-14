BİST120.5410,41EURO6,560,02USD6,040,03ALTIN306,180,50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Balıkesir’e Sıfır Atık Belgesi
    ABONE OL
    14.02.2020 - 00:01 |

    Balıkesir’e Sıfır Atık Belgesi

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında tüm sorumluluklarını yerine getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.

    Balıkesir’e Sıfır Atık Belgesi

     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen projeye tam destek veren Balıkesir Büyükşehir, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Atık sorununun önüne geçmeyi, israfı önlemeyi, geri dönüşüm bilinci oluşturmayı ve doğal kaynakların verimli şekilde kullanılmasını amaçladıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına alarak gelecek nesillere temiz bir Balıkesir bırakmak için atıkların yönetimini sağlayacağız” dedi.

    ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.
    daha fazla video için
    13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? İşte doğru anlatım

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? İşte doğru anlatım

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Sıradaki Haber