Balıkesir’e trafik eğitim parkı geliyor

Deneyimli trafik eğitmenleriyle birlikte okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimlerinin verileceği park, Karesi Paşaalanı Mahallesi’nde 10 bin 36 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek. Eğitim parkının kasım ayı sonunda hizmete alınmasını planladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukların akülü araçlar kullanarak eğlenirken öğreneceğini kaydetti. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma A.Ş. şoförleri, İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi’ne katıldı.