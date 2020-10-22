85,65BİST1.2120.09EURO9.260.00USD7.810.05ALTIN483.370.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Balıkesir’e trafik eğitim parkı geliyor
    ABONE OL
    22.10.2020 - 00:02 |

    Balıkesir’e trafik eğitim parkı geliyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara trafik kurallarını ve kültürünü küçük yaşta kazandırmak amacıyla trafik eğitim parkının yapımına başladı.

    Balıkesir’e trafik eğitim parkı geliyor

    Deneyimli trafik eğitmenleriyle birlikte okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimlerinin verileceği park, Karesi Paşaalanı Mahallesi’nde 10 bin 36 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek. Eğitim parkının kasım ayı sonunda hizmete alınmasını planladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukların akülü araçlar kullanarak eğlenirken öğreneceğini kaydetti. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma A.Ş. şoförleri, İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi’ne katıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

    MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    Son dakika! Türkiye'den Oruç Reis için flaş karar

    Son dakika! Türkiye'den Oruç Reis için flaş karar

    Sıradaki Haber